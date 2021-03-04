В Турции разбился военный вертолет: девять погибших, среди них генерал – видео
Сегодня, 4 марта, в Турции разбился военный вертолет. В результате, девять человек, находившихся на борту, погибли, четверо – получили травмы. Об этом сообщает Минобороны Турции.
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На Twitter-страницах турецких военных пишут, что в вертолете был командир 8-го корпуса генерал-лейтенант Осман Ербаш, он погиб.
Как отмечается, вертолет типа Cougar командования Сухопутных войск Турции летел из Бингёля в Татван, связь с ним прервалась в 14:25 – в труднодоступной горной местности.
Для поисковых работ привлекли беспилотник, самолет CN-235 и вертолет.
По предварительным данным, крушение произошло в результате несчастного случая, версия теракта не рассматривается.
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