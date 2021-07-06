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На Камчатке пропал пассажирский самолет. Местные СМИ пишут – разбился

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2021, 08:52
На Камчатке пропал пассажирский самолет. Местные СМИ пишут – разбился - Фото
Ан-25 (фото - Камчатское авиапредприятие)

На российском Дальнем Востоке ищут место падения пассажирского самолета Ан-26, который совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По данным источника Камчатка-Информ в оперативных службах региона, судно упало в 10 км от пункта назначения.

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Около 07:00 утра по киевскому времени с самолетом Камчатского авиационного предприятия рейса РТК-251 прервалась связь. Позднее в Палане сообщили, что борт посадку не совершил.

Как полагает "информированный источник" Интерфакса, Ан-26 мог упасть в Охотское море при заходе на посадку над заливом Шелехова.

По данным Росавиации, в окрестностях аэропорта был "туман разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м", а горы рядом были закрыты облаками.

Палана на карте региона

По предварительным данным, которые приводит ТАСС, на Ан-26 были 23 пассажира (в том числе один ребенок) и шесть членов экипажа. Борт перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. Экипаж не сообщал о проблемах.

СПРАВКА. Ан-26 – советский многоцелевой транспортный самолет с максимальной взлетной массой в 25 т, потолком скорости 540 км/ч (крейсерская 420 км/ч) и пассажировместимостью 31/35 человек. Максимальная коммерческая загрузка 5000 кг, дальность полета 1900 км.

Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в район возможного падения вылетели и выдвинулись спасатели.  Квадрат поиска – это угольный разрез поселка Палана.

ОБНОВЛЕНО в 10:00. Определен район падения самолета, заявили спасатели.

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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авиакатастрофа дальний восток камчатка Ан-26
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