На Камчатке пропал пассажирский самолет. Местные СМИ пишут – разбился
На российском Дальнем Востоке ищут место падения пассажирского самолета Ан-26, который совершал рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. По данным источника Камчатка-Информ в оперативных службах региона, судно упало в 10 км от пункта назначения.
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Около 07:00 утра по киевскому времени с самолетом Камчатского авиационного предприятия рейса РТК-251 прервалась связь. Позднее в Палане сообщили, что борт посадку не совершил.
Как полагает "информированный источник" Интерфакса, Ан-26 мог упасть в Охотское море при заходе на посадку над заливом Шелехова.
По данным Росавиации, в окрестностях аэропорта был "туман разорванной облачности с нижней кромкой 300 м и сплошной облачности на высоте 720 м", а горы рядом были закрыты облаками.
По предварительным данным, которые приводит ТАСС, на Ан-26 были 23 пассажира (в том числе один ребенок) и шесть членов экипажа. Борт перестал выходить на связь, когда начал снижение при посадке. Экипаж не сообщал о проблемах.
Из Петропавловска-Камчатского и поселка Оссора в район возможного падения вылетели и выдвинулись спасатели. Квадрат поиска – это угольный разрез поселка Палана.
ОБНОВЛЕНО в 10:00. Определен район падения самолета, заявили спасатели.
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