В Израиле впервые судят действующего премьер-министра по обвинению в коррупции

Биньямин Нетаньяху в зале суда (Фото: EPA)

Сегодня, 24 мая, в Окружном суде Иерусалима начался процесс над премьер-министром Израиля, лидером партии Ликуд Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что премьер прибыл в зал судебного заседания. Перед началом процесса Нетаньяху заявил, что идет на суд, "высоко подняв голову".

70-летнего политика обвиняют в коррупции, мошенничестве и нецелевой растрате средств. Сам он не раз называл эти обвинения смехотворными и сфабрикованными, а процесс над ним расценивает как политически мотивированный.

Нетаньяху также потребовал, чтобы процесс транслировался в прямом эфире и без цензуры, чтобы общественность смогла сформировать собственное мнение относительно происходящего.

Судебный процесс по обвинению Нетаньяху в коррупции должен был начаться в середине марта, перенесли на 24 мая из-за эпидемии коронавируса. Процесс будут вести трое судей. На заседаниях должны допросить более 300 свидетелей. Во время сегодняшнего заседания должен быть зачитан обвинительный акт.

В случае признания Нетаньяху виновным во взяточничестве, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Осуждение за мошенничество приведет к к трем годам заключения.

21 ноября 2019 года сообщалось , что генпрокурор Израиля обвинил Нетаньяху в коррупции. Премьер Израиля заявлял, что он стал жертвой "охоты на ведьм".

28 января 2020 года генеральный прокурор Израиля передал обвинительное заключение по трем уголовным делам против Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.

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