В Израиле закончилась эпоха Нетаньяху. Новым премьером страны стал Нафтали Беннет

Сегодня, 13 июня, в Израиле закончилось 12-летнее пребывание Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра страны – парламент утвердил новое правительство во главе с Нафтали Беннетом. Об этом сообщает Reuters.

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Новый состав правительства утвердили с преимуществом в один голос – 60 против 59-ти.

Как отмечается, перейдя в оппозицию, 71-летний Нетаньяху пообещал, что скоро вернется к власти.

По условиям новой коалиции, 49-летний Беннет, лидер альянса правых партий Ямина, будет исполнять обязанности премьер-министра до сентября 2023 года, потом его сменит 57-летний Яир Лапид, лидер центристской партии Еш Атид.

Нафтали Беннет родился в Хайфе 25 марта 1972 года.

Изучал юриспруденцию в Еврейском университете в Иерусалиме.

Служил в подразделениях спецназа Сайерет Маткаль и Маглан Армии обороны Израиля, имеет звание майора.

После службы в армии начал бизнес в области программного обеспечения. В 1999 году он стал соучредителем и совладельцем компании Cyota, продав ее в 2005-ом за $145 млн. Был гендиректором Soluto, которую продали в 2013 году за $100-130 млн.

Беннет начал политическую деятельность в 2006-ом, до 2008-го работал начальником канцелярии Нетаньяху. В 2011 году он стал соучредителем движения Мой Израиль. В 2012-ом стал лидером партии Еврейский дом.

Женат и имеет четверых детей.

В декабре 2020 года в Израиле распустили парламент, в стране назначили четвертые выборы за два года.

3 июня израильские оппозиционные партии достигли соглашения о формировании нового правительства.

Наталия Медведева

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