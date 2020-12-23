В Израиле распущен парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года

В Израиле пройдут четвертые парламентские выборы за два года, сообщает BBC. Основные партии, составляющие правительство согласия, не смогли договориться о бюджете.

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Кнессет был распущен автоматически в полночь с 22 на 23 декабря, поскольку не смог принять бюджет в установленный срок. Законопроект о предоставлении большего времени вопреки ожиданиям был отклонен.

Лидеры основных партий, составивших правительство с двумя премьерами на ротационной основе, обвинили в кризисе друг друга.

"Я не хотел выборов, Ликуд не хотел выборов. Мы снова и снова голосовали против выборов. К сожалению, Бени Ганц нарушил договоренности с нами", – заявил премьер-министр и лидер право-консервативной партии Ликуд Биньямин Нетаньяху.

По словам лидера центристской партии Кахоль лаван Биньямина Ганца, Нетаньяху говорит "больше лжи, чем слов". Ганц уверен, что Нетаньяху запустил сценарий с выборами, чтобы избежать судебного процесса за коррупцию. Ганц должен был вступить в должность премьера в ноябре 2021 года.

BBC отмечает, что поддержка и Кахоль лаван, и Ликуда снизилась, но у Ликуда сохраняются шансы вновь стать крупнейшей фракцией в парламенте.

Новые выборы в кнессет состоятся 23 марта 2021 года.

В начале марта 2020 года партия Нетаньяху в третий раз за год не смогла получить большинство в Кнессете и самостоятельно сформировать правительство.

В мае Нетаньяху и Ганц договорились сформировать правительство с двумя премьерами на ротационной основе.

Денис Юдин

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