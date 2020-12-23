UA

В Израиле распущен парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года

23.12.2020, 08:58
В Израиле распущен парламент. Страну ждут четвертые выборы за два года - Фото
Биньямин Нетаньяху (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Израиле пройдут четвертые парламентские выборы за два года, сообщает BBC. Основные партии, составляющие правительство согласия, не смогли договориться о бюджете.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кнессет был распущен автоматически в полночь с 22 на 23 декабря, поскольку не смог принять бюджет в установленный срок. Законопроект о предоставлении большего времени вопреки ожиданиям был отклонен.

Лидеры основных партий, составивших правительство с двумя премьерами на ротационной основе, обвинили в кризисе друг друга.

"Я не хотел выборов, Ликуд не хотел выборов. Мы снова и снова голосовали против выборов. К сожалению, Бени Ганц нарушил договоренности с нами", – заявил премьер-министр и лидер право-консервативной партии Ликуд Биньямин Нетаньяху.

По словам лидера центристской партии Кахоль лаван Биньямина Ганца, Нетаньяху говорит "больше лжи, чем слов". Ганц уверен, что Нетаньяху запустил сценарий с выборами, чтобы избежать судебного процесса за коррупцию. Ганц должен был вступить в должность премьера в ноябре 2021 года.

BBC отмечает, что поддержка и Кахоль лаван, и Ликуда снизилась, но у Ликуда сохраняются шансы вновь стать крупнейшей фракцией в парламенте.

Новые выборы в кнессет состоятся 23 марта 2021 года.

  • В начале марта 2020 года партия Нетаньяху в третий раз за год не смогла получить большинство в Кнессете и самостоятельно сформировать правительство.
  • В мае Нетаньяху и Ганц договорились сформировать правительство с двумя премьерами на ротационной основе.
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
Биньямин Нетаньяху Израиль выборы кнессет бени ганц Ликуд Кахоль лаван

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия

LIGA радників"Отдельный мир. Как устроена украинская дипломатия
 