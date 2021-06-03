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Оппозиция в Израиле договорилась о создании правительства: Нетаньяху может лишиться кресла

03.06.2021, 00:12
Оппозиция в Израиле договорилась о создании правительства: Нетаньяху может лишиться кресла - Фото
Нафтали Беннет (фото - EPA)

Израильские оппозиционные партии достигли соглашения о формировании нового правительства, которое, в случае одобрения его парламентом, положит конец 12-летнему сроку пребывания Биньямина Нетаньяху на посту премьер-министра. Об этом сообщает Times of Israel.

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Яир Лапид, лидер центристской партии Еш Атид, в среду вечером сообщил президенту Реувену Ривлину, что он может сформировать правительство.

По условиям новой коалиции, Нафтали Беннет, лидер альянса правых партий Ямина, будет исполнять обязанности премьер-министра до сентября 2023 года, потом его сменит Лапид.

Однако, прежде чем новое правительство будет приведено к присяге, оно должно быть одобрено парламентом.

"Мы ожидаем, что Кнессет соберется как можно скорее, чтобы утвердить правительство", – сказал Ривлин во время телефонного разговора с Лапидом.

Издание отмечает, что следующее пленарное заседание парламента состоится не раньше понедельника, 7 июня. В этот день спикер Кнессета будет официально проинформирован о том, что ему необходимо назначить голосование по новому правительству. Затем у него есть неделя, чтобы запланировать это голосование. Издание предполагает, что оно, вероятно, будет назначено на 14 июня, что даст Нетаньяху и его сторонникам 12 дней, чтобы попытаться лишить Лапида и Беннета их большинства.

Если коалиции не удастся заручиться поддержкой большинства, существует риск того, что Израилю придется идти на выборы в пятый раз за два года.

Вадим Ребрина
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Биньямин Нетаньяху Израиль яир лапид
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