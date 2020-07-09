В США пропала без вести звезда сериала "Хор": ее сына нашли в лодке на озере

Звезда сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести на юге Калифорнии, ее поиски продолжаются

В США звезда музыкального сериала "Хор" (Glee) Ная Ривера пропала без вести. Ее сына нашли в лодке посреди озера на юге Калифорнии. Об этом сообщает BBC.

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33-летняя актриса арендовала лодку в среду вечером, заявляют в полиции. Озеро, где обнаружили ее сына, находится к юго-западу от Лос-Анджелеса. Продолжается поисковая операция.

Ная Ривера известна в качестве исполнительницы роли Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", выходившего на телеканале Fox с 2009 по 2015 год.

20 января сообщалось , что четыре гражданина Южной Кореи и три непальских проводника пропали без вести после схода лавины в районе массива Аннапурна в Гималаях.

Владислав Сердюк

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