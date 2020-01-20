Лавина в Гималаях: семь человек пропали без вести - видео

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Четыре гражданина Южной Кореи и три непальских проводника пропали без вести после схода лавины в районе массива Аннапурна в Гималаях. Об этом пишет CNA.

Инцидент произошел на высоте около 3 230 м недалеко от базового лагеря Аннапурны после сильного снегопада. Около 200 человек были спасены из зоны обрушения лавины, а также на других маршрутах восхождения после того, как погода улучшилась, и вертолеты смогли прилететь.

Четверо корейцев входили в южнокорейскую команды из 11 человек. Они были учителями-добровольцами, работающими с детьми в Непале.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что в Непал будет направлена ​​группа спасателей для помощи в поисках.

В 2014 году из-за снежной бури в популярной трассе погибло около 40 человек, и это была одна из самых больших трагедий в Непале.

В июне 2019 года индийские спасатели провели рискованную операцию по поиску тел пяти альпинистов, которых обнаружили через несколько дней после их исчезновения в Гималаях.

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