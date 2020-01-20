Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Лавина в Гималаях: семь человек пропали без вести - видео

Лавина в Гималаях: семь человек пропали без вести - видео - Фото
Фото: скриншот из видео
20.01.2020, 14:25

Кроме того, с маршрутов восхождения были эвакуированы 200 человек

Четыре гражданина Южной Кореи и три непальских проводника пропали без вести после схода лавины в районе массива Аннапурна в Гималаях. Об этом пишет CNA.

Инцидент произошел на высоте около 3 230 м недалеко от базового лагеря Аннапурны после сильного снегопада. Около 200 человек были спасены из зоны обрушения лавины, а также на других маршрутах восхождения после того, как погода улучшилась, и вертолеты смогли прилететь.

Четверо корейцев входили в южнокорейскую команды из 11 человек. Они были учителями-добровольцами, работающими с детьми в Непале.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщило, что в Непал будет направлена ​​группа спасателей для помощи в поисках. 

В 2014 году из-за снежной бури в популярной трассе погибло около 40 человек, и это была одна из самых больших трагедий в Непале.

  • В июне 2019 года индийские спасатели провели рискованную операцию по поиску тел пяти альпинистов, которых обнаружили через несколько дней после их исчезновения в Гималаях.

Читайте также: Превратили в свалку: Китай закрыл свой подход к Эвересту - видео

Напишите нам
альпинисты Гималаи
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 