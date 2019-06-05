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05.06.2019, 08:58

Гибель альпинистов. В Гималаях - "беспрецедентная" операция

Гибель альпинистов. В Гималаях - "беспрецедентная" операция - Фото
Фото: Sumod K Mohan / Wikipedia

Задумка спасателей спустить вниз тела погибших, по их же словам, "крайне рискованная" из-за суровой погоды. "Успех будет чудом", - добавили там.

Индийские спасатели начали рискованную операцию по поиску тел пяти альпинистов, которых обнаружили через несколько дней после их исчезновения в Гималаях. Об этом со ссылкой на местные власти пишет служба Би-би-си.

Группа пытались достичь второго по высоте пика в Индии - Нандадеви (7816 м). Она считается одной из самых сложных вершин Гималаев.

"Четыре тела можно увидеть вместе, а пятое - немного вдали от других", - рассказал чиновник.

Сегодня утром, 5 июня, облегченный вертолет с четырьмя альпинистами из пограничной полиции и пятью военными ВВС Индии отправились в район Нандадеви. Спасателей попытаются высадить "на вершине", а в случае неудачи будет предпринята другая стратегия.

Репортер Би-би-си в штате Уттаракханд пишет, что поисковая операция - "беспрецедентная".

Спасатели полагают, что в Нандадеви, 23-й по высоте горе в мире, сошло нескольких лавин, когда группа пыталась взобраться на одну из вершин. Контакт с альпинистами был потерян 26 мая - за день до первой крупной лавины.

Четверо других альпинистов, которые входили в группу - Марк Томас (44 года), Иан Уэйд (45), Кейт Армстронг (39) и Захари Куэйн (32), были спасены в воскресенье: они повернули назад из-за плохой погоды. Сейчас эти люди оказывают помощь в спасательных работах.

Пропавшую группу возглавлял опытный британский гид Мартин Моран: его шотландская компания Moran Mountain провела многочисленные экспедиции в Гималаях.

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Теги: туризм, смерть, альпинизм, спасение, Гималаи, Нандадеви
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