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03.06.2019, 16:36

В Гималаях нашли тела пяти из восьми пропавших альпинистов

В Гималаях нашли тела пяти из восьми пропавших альпинистов - Фото
Фото: EPA

Остальных пропавших продолжат искать завтра

Пилоты из вооруженных сил Индии обнаружили в Гималаях тела пяти из восьми альпинистов, которые ранее пропали в горах. Об этом сообщает The Guardian

После того, как тела нашли, поисковую операцию прекратили из-за сильного снегопада и ветра. Остальных пропавших продолжат искать во вторник. Сейчас местные чиновники консультируются с военными, как забрать тела.

1 июня стало известно, что группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии. Команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нандадеви в Гималаях. 

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Теги: альпинисты, Гималаи
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