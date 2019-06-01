Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
01.06.2019, 21:38

В Гималаях пропали восемь альпинистов

В Гималаях пропали восемь альпинистов - Фото
Фото: EPA

Поиски пропавших осложняют сильные ливни и снегопад

Группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нандадеви в Гималаях. Возглавляет группу опытный британский горный гид Мартин Моран, чья компания провела много экспедиций в Индийских Гималаях.

Альпинисты собирались взойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить. Когда они не вернулись в базовый лагерь в запланированное время, спасательные группы отправились на их поиски. В районе поисков начались сильные дожди и снегопад.

По данным местных СМИ, они должны были добраться до базового лагеря Нандадеви в пятницу, 31 мая, а до соседнего села Мунсияри - 1 июня.

5 мая сообщалось, что на Эльбрусе погиб украинский альпинист.

Отправить:
Распечатать:
Теги: альпинисты, Гималаи
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 