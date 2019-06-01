В Гималаях пропали восемь альпинистов

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Группа из восьми альпинистов пропала во время восхождения на вторую по высоте вершину Индии. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что команда, в состав которой входили трое британцев, а также австралийцы, американцы и индийцы, 13 мая начала восхождение на 7816-метровый пик Нандадеви в Гималаях. Возглавляет группу опытный британский горный гид Мартин Моран, чья компания провела много экспедиций в Индийских Гималаях.

Альпинисты собирались взойти на восточную часть вершины, которую еще не удавалось покорить. Когда они не вернулись в базовый лагерь в запланированное время, спасательные группы отправились на их поиски. В районе поисков начались сильные дожди и снегопад.

По данным местных СМИ, они должны были добраться до базового лагеря Нандадеви в пятницу, 31 мая, а до соседнего села Мунсияри - 1 июня.

5 мая сообщалось, что на Эльбрусе погиб украинский альпинист.