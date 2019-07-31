В США разбился истребитель F/A-18E

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В штате Калифорния разбился истребитель F/A-18E Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает в ВМС США в Twitter.

По имеющимся данным, самолет упал возле военно-морской авиабазы China Lake в 125 милях к северу от Лос-Анджелеса.

О судьбе пилота пока ничего неизвестно. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

"Примерно в 10:00 утра по тихоокеанскому времени F / A-18E потерпел крушение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, когда произошла авария, истребитель проводил обычный тренировочный полет. Начато расследование причин катастрофы.

В ночь на 30 июля не менее 17 человек погибли при авиакатастрофе военного самолета в Пакистане. Во время тренировочного полета военный транспорт упал на жилую застройку города Равалпинди на севере страны.