Авиакатастрофа в Пакистане. Военный самолет рухнул на дома: видео

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Какой именно воздушный транспорт упал, не уточняется, как и нет сведений о причинах катастрофы. Военные пишут, что на дома рухнул "небольшой" самолет.

Не менее 17 человек погибли при авиакатастрофе военного самолета в Пакистане. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы пакистанской армии пишет Reuters.

Во время тренировочного полета военный транспорт упал на жилую застройку города Равалпинди на севере страны.

При падении в районе Раби начался пожар: огонь охватил несколько зданий.

Все на борту (два пилота и три члена экипажа) погибли. Также жертвами крушения стали 12 гражданских лиц на земле. Пострадавших принимали три больницы города. Сейчас говорится о 12 раненых.

Самая смертоносная авиакатастрофа в Пакистане произошла в 2010 году, когда летевший из Карачи частный лайнер Airbus 321 упал на холмы под Исламабадом: погибли все 152 человека на борту.

Видео: Leo Tv Network

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Теги: авиакатастрофа, пакистан
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