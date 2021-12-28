В США разбился самолет: никто не выжил, но точное число погибших пока неизвестно: видео

В районе города Эль-Кахон в Южной Калифорнии, США, разбился самолет Learjet. Никто не выжил, но сколько именно было пассажиров на борту, пока неизвестно. Об этом сообщает CNN.

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По словам шерифа округа Сан-Диего, Learjet должен был приземлиться на местном аэродроме.

Пожарные не нашли выживших на месте происшествия. Они не уточнили, сколько было найдено жертв. В пресс-релизе шерифа говорится, что на земле никто не пострадал.

Власти не уверены, сколько человек находилось на борту. Как сообщили в департаменте шерифа, в результате падения самолета был поврежден один дом и обрушены линии электропередач.

"Самолет должен был приземлиться на Гиллеспи Филд в Эль-Кахоне. В настоящее время у нас нет информации о том, откуда самолет направлялся и сколько человек находилось на борту. Пожарные не смогли найти выживших на месте крушения", – сообщили в департаменте шерифа.

"Когда пожарные прибыли на место происшествия, пошел сильный дождь. Было большое поле обломков, которое простиралось примерно на 200 футов (примерно 61 метр)", – сказал CNN начальник пожарной охраны Дон Бутц.

Как сообщил метеоролог Педрам Джавахери, в этом районе шел дождь с ветреной погодой. По его словам, на наблюдательной площадке Эль-Кахон был слабый ветер со скоростью 10-15 миль в час, но в близлежащих предгорьях порывы были намного сильнее, достигая максимальной скорости 40-45 миль в час.

Daily Mail сообщает, что упал 10-местный частный самолет, которым управляет калифорнийская компания санитарной авиации. В результате аварии погибли четыре человека.

По данным издания, Learjet 35A врезался в линию электропередач.

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Вадим Ребрина

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