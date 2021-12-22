Министр полиции Мадагаскара плыл 12 часов после того, как его вертолет упал в море

Министр полиции Мадагаскара 57-летний Серж Гелле говорит, что плыл на протяжении 12 часов после того, как его вертолет упал в море во время спасательной операции. Об этом сообщает BBC.

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"Мне не время умирать", – сказал министр. Видео с истощенным Гелле на шезлонге разошлось по соцсетям. Вместе с ним выжил еще один сотрудник службы безопасности. Пилот вертолета и еще один военнослужащий числятся пропавшими без вести.

Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Инцидент произошел в понедельник, когда группа на вертолете осматривала место кораблекрушения. Как сообщается, грузовое судно в нарушение правил перевозило пассажиров. В результате перегруженности его двигатель залило водой. Погибли 64 человека, еще минимум 20 человек считаются пропавшими без вести. 45 пассажиров удалось спасти.

Во вторник министр Гелле сказал, что его вертолет упал после порыва ветра. Он плыл с "19:30 вчерашнего дня до 7:30 сегодняшнего" в Махамбо (город в Мадагаскаре).

Министр сказал, что не пострадал, но очень замерз.

"Я просто хотел бы, чтобы вы показали это видео, чтобы моя семья увидела, мои коллеги увидели, члены правительства увидели. Я жив и здоров", – сказал Гелле местным жителям в Махамбо.

Начальник полиции Зафисамбатра Равоави сообщил, что министр использовал одно из сидений вертолета в качестве плавучего средства.

"У него всегда была отличная выносливость в спорте, и он поддерживал этот ритм, будучи министром, как 30-летний… у него стальные нервы", – сказал Равоави.

Гелле проработал в полиции три десятилетия до своего назначения министром в августе этого года.

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Вадим Ребрина

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