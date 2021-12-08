Начальник генштаба армии Индии погиб в авиакатастрофе
Главнокомандующий вооруженными силами Индии Бипин Рават вместе с женой и еще 11 людьми погиб в результате авиакатастрофы. Вертолет Ми-17В5, принадлежащий ВВС Индии, упал на холмах близ города Кунур в среду утром, пишет India Today.
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Всего на борту находились 14 человек. В настоящее время один пострадавший находится в больнице с травмами. После того как стало известно о гибели Равата, премьер-министр Нарендра Моди провел встречу в своей резиденции и выразил соболезнования.
Воздушные силы Индии приказали провести расследование аварии, произошедшей в туманную погоду.
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В январе 2019-го 63-летний генерал Рават был назначен первым в истории начальником штаба обороны Индии. Благодаря ему объединились армия, военно-морской флот и воздушные силы.
- Иран сообщил о завершении расследования крушения украинского самолета Boeing 737, произошедшей в январе 2020-го. Тогда в авиакатастрофе погибли 176 человек.
- В октябре 2021 года в США потерпел крушение пассажирский самолет с 21 человеком на борту, все выжили.
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