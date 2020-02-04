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В США – рекордное за 10 лет число бездомных школьников

В США – рекордное за 10 лет число бездомных школьников - Фото
Фото: ЕРА
04.02.2020, 20:06

1,5 миллиона школьников живут с другими семьями или друзьями после того, как потеряли свои дома. Однако 7% живут в заброшенных зданиях или автомобилях

Сейчас число бездомных в США является самым высоким за последние десять лет. 1,5 миллиона их них – школьники (дети до 17 лет), 7% из которых не имеют постоянного жилья. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет Национального центра образования бездомных.

Большинство из этих 1,5 миллиона школьников живут с другими семьями или друзьями после того, как потеряли свои дома. Однако 7% живут в заброшенных зданиях или автомобилях.

В отчете говорится, что менее трети бездомных учеников умеют читать на достаточном уровне, знания же по математике и естественным наукам совершенно неудовлетворительны.

Последние данные о численности бездомных школьников касаются 2017-2018 гг. Тогда их было около 1 млн. В 2004-2005 гг в США насчитали 680 000 бездомных школьников.

Как пишет New York Times, некоторые дети потеряли дом, когда один из родителей умер от опиоумной зависимости. Другие были вынуждены оставаться в отелях после того, как ураганы или пожары разрушили их дома. Третьи бежали от насилия или пренебрежения в семье.

ВВС отмечает, что отсутствие дома - растущая проблема в США, связанная с национальным жилищным кризисом. Миллионы американцев тратят более половины своего дохода на жилье, многие говорят, что не могут позволить себе купить дом.

Увеличение арендной платы и нехватка жилья вынудили тысячи людей в Калифорнии жить в фургонах.

По данным Калифорнийского института Уильямса, непропорционально большое количество бездомных молодых людей составляют ЛГБТ-люди.

В апреле Китай заявил, что, следуя просьбе США, усилит контроль над всеми видами синтетического опиоидного анальгетика фентанила, распространение которого, как считается, ведет к огромному росту наркомании в США. 

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