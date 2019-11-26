В США трое мужчин 36 лет отсидели по несправедливому приговору

Скриншот с видео

В американском штате Мэриленд суд освободил трех мужчин, ложно осужденных за убийство, совершенное в 1983 году. Они провели в заключении 36 лет, сообщает ВВС.

Альфред Честнат, Эндрю Стюарт и Рэнсом Уоткинс были приговорены к пожизненному заключению в 1984 году за убийство 14-летнего мальчика. Им было тогда по 16 лет.

В этом году суд постановил возобновить расследование после того, как один из осужденных предоставил недавно обнаруженные новые доказательства.

14-летний Дакетт ДеВитт был застрелен в шею по дороге на занятия в средней школе в Балтиморе 36 лет назад. Убийцы украли куртку мальчика.

Государственный обвинитель в ходе пересмотра дела заявил, что "детективы схватили трех 16-летних чернокожих мальчиков, используя для этого показания других подростков-свидетелей, полученные под принуждением".

Обвинители заявили, что в ходе первоначального расследования полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, идентифицирующих другого человека в качестве убийцы, и что свидетели на суде не смогли опознать трех подростков на фото.

"Я не думаю, что это победа. Это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это", - сказала гособвинитель Мэрилин Мосби.

Читайте также: Убийца считает, что отбыл пожизненное, поскольку "ненадолго умер"