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В США трое мужчин 36 лет отсидели по несправедливому приговору

В США трое мужчин 36 лет отсидели по несправедливому приговору - Фото
Скриншот с видео
26.11.2019, 14:48

Полицейские во время расследования скрыли сообщения свидетелей, а также использовали полученные под принуждением показания

В американском штате Мэриленд суд освободил трех мужчин, ложно осужденных за убийство, совершенное в 1983 году. Они провели в заключении 36 лет, сообщает ВВС.

Альфред Честнат, Эндрю Стюарт и Рэнсом Уоткинс были приговорены к пожизненному заключению в 1984 году за убийство 14-летнего мальчика. Им было тогда по 16 лет.

В этом году суд постановил возобновить расследование  после того, как один из осужденных предоставил недавно обнаруженные новые доказательства.

14-летний Дакетт ДеВитт был застрелен в шею по дороге на занятия в средней школе в Балтиморе 36 лет назад. Убийцы украли куртку мальчика.

Государственный обвинитель в ходе пересмотра дела заявил, что "детективы схватили трех 16-летних чернокожих мальчиков, используя для этого показания других подростков-свидетелей, полученные под принуждением".

Обвинители заявили, что в ходе первоначального расследования полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, идентифицирующих другого человека в качестве убийцы, и что свидетели на суде не смогли опознать трех подростков на фото.

"Я не думаю, что это победа. Это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это", - сказала гособвинитель Мэрилин Мосби.

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США убийство правосудие право
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