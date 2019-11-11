Убийца считает, что отбыл пожизненное, поскольку "ненадолго умер"

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

В США 66-летний пожизненно заключенный Беньямин Шрайбер заявил, что срок его наказания закончился, поскольку он пережил клиническую смерть, в результате которой его сердце временно перестало биться. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На этом основании он подал прошение об освобождении, однако судьи окружного суда отклонили поданные им доводы как неубедительные, хотя и отметили их оригинальность.

В 1996 году Шрайбер забил до смерти человека. Он отбывает пожизненное заключение в тюрьме штата Айова. В 2015 году у него начался сепсис и врачам удалось реанимировать заключенного в больнице. Шрайбер утверждал, что врачи спасли ему жизнь против его воли и технически он должен быть освобожден, поскольку его сердце не билось какой-то период времени.

Судьи отметили, что тюремный срок продолжится, пока медики не констатируют смерть осужденного.