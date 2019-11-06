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В Днепре пасынок экс-судьи получил пожизненный срок

В Днепре пасынок экс-судьи получил пожизненный срок - Фото
Валентин Земцов (Фото: sobitie.com.ua)
06.11.2019, 16:07

Валентин Земцов убил мужчину и его 4-летнего сына

Амур-Нижнеднепровский райсуд Днепра признал 19-летнего Валентина Земцова виновным в убийстве двух человек в марте 2018 года. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил пресс-секретарь суда Илья Мищук.

За содеянное юноша получил пожизненный срок.

Как сообщала ранее LIGA.net, Земцов - пасынок экс-судьи из Павлограда. 

Справка. В марте 2018 года на тот момент ученик 11 класса Земцов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зарезал взрослого мужчину и его 4-летнего сына. Беременная супруга убитого была ранена, однако смогла выжить. Юноша так и не рассказал о мотивах убийства.

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