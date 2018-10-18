В США ученица раздавала в классе печенье из праха бабушки - СМИ

Фото: скриншот с видео

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Директор школы направил родителям учеников письма, в которых сообщил, что здоровью их детей ничего не угрожает

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В Калифорнии, США, школьница приготовила печенье, использовав прах своей умершей бабушки, и угостила им одноклассников. Дело расследует полиция, сообщает ВВС.

Власти Калифорнии говорят, что получили несколько жалоб от учащихся, но саму пищу еще не проверяли.

Руководство Высшей школы да Винчи, где и произошел инцидент, комментировать информацию отказались.

Представители же полиции говорят, что печеньем, которое могло содержать останки умершей женщины, угостились по крайней мере девять учеников.

По словам одной из одноклассниц девушки, она рассказала обо всем в школе только через две недели после "угощения".

По информации издания, директор школы направил родителям учеников письма, в которых сообщил, что здоровью их детей ничего не угрожает.

Лейтенант местной полиции Пол Дорошов назвал дело необычным и заявил, что правоохранителям понадобится время, чтобы установить все обстоятельства этой истории, и понять, есть ли какие-то предпосылки для выдвижения обвинений.

О мотивах поступка школьницы пока ничего неизвестно.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что массовое убийство в керченском колледже – "результат глобализации". Все, по его мнению, началось с "известных трагических событий в школах США".