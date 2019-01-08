В США в рамках дела об отмывании денег обвинили адвоката из РФ

Наталья Весельницкая (фото - скриншот с видео)

В США адвоката из России Наталью Весельницкую обвинили в препятствовании правосудию в деле об отмывании денег. Об этом сообщает CNN со ссылкой правоохранителей.

Это та самая Весельницкая, которая в 2016 году, предположительно, встречалась в Trump Tower в Нью-Йорке с сыном Дональда Трампа. Отмечается, что это обвинение указывает на связь Весельницкой с российским правительством.

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По данным CNN, обвинение Весельницкой, вероятно, связано с делом об отмывании денег кипрской инвестиционной компанией Prevezon Holding Ltd. и ее российским владельцем Денисом Кацывым. Весельницкая находится за пределами США и вряд ли когда-либо предстанет перед судом.

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Весельницкая, по данным американских СМИ, встречалась с Дональдом Трампом-младшим 9 июня 2016 года, перед президентскими выборами в США. Встречу с ней якобы организовал сам Трамп-младший. Из-за этой встречи сын Трампа был вынужден выступить перед Сенатом. По данным СМИ, сын Трампа встречался Весельницкой, чтобы получить компромат на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.