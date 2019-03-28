В США в Церковь саентологии вошел мужчина с мечом: его застрелили

Иллюстративное фото - ЕРА

В Калифорнии мужчина, вооруженный мечом и, предположительно, пистолетом, ворвался в одно из культовых зданий Церкви саентологии. Он застрелен полицейскими, сообщает ВВС.

Согласно сообщению, мужчина подъехал к зданию церкви на белом Bentley. Когда он входил в помещение, в его руке был "огромных размеров" меч.

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В полиции не сообщают деталей. Однако известно, что мужчина был смертельно ранен в голову одним из присутствовавших в здании церкви полицейских.

Вместе с тем двое офицеров также получили огнестрельные ранения.

Сообщается, что всего в церкви в момент инцидента находились пять человек.

В своем заявлении Церковь саентологии поблагодарила полицию за ее усилия и заявила, что будет сотрудничать со следствием.

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