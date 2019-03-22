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22.03.2019, 18:36

Помпео: Бог, возможно, послал Трампа для спасения Израиля

Помпео: Бог, возможно, послал Трампа для спасения Израиля - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В интервью христианской радиовещательной сети во время визита в Израиль он сказал, что именно его религия заставила его поверить в это

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что, "возможно", Бог послал президента США Дональда Трампа, чтобы спасти еврейский народ от Ирана. Об этом сообщает ВВС.

В интервью христианской радиовещательной сети во время визита в Израиль он сказал, что именно его религия заставила его поверить в это.

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Помпео высоко оценил усилия США по "обеспечению того, чтобы эта демократия на Ближнем Востоке, чтобы это еврейское государство сохранилось".

Журналист, который интервьюировал Помпео, отметил, что его комментарии приходятся на время иудейского праздника Пурим, который увековечивает спасение еврейского народа от геноцида со стороны персов.

"Можно ли сказать, что президент Трамп сейчас играет такую же роль, как когда-то царица Эстер, в деле спасения еврейского народа от иранской угрозы?" - спросил журналист.

"Как христианин, я, конечно, верю, что это возможно", - ответил Помпео.

"Я уверен, что здесь действует Господь", - добавил он.

Пурим - еврейский праздник, установленный, согласно библейской Книге Есфири (Эстер), в память о спасении евреев, проживавших на территории древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

Вчера Трамп написал в Twitter, что Соединенным Штатам пора признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

По мнению президента Турции Реджепа Эрдогана, Трамп своими заявлениями о Голанских высотах провоцирует новый виток напряженности и кризиса на Ближнем Востоке.

В ЕС заявили, что Европейский союз по-прежнему не признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами, считая их оккупированными.

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Теги: Майк Помпео, Израиль, дональд трамп, Иран
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