В США водитель Uber признался в убийстве шести человек

Иллюстративное фото: EPA

Водитель Uber Джейсон Далтон признался в серии убийств, которые произошли в городе Каламазу штата Мичиган в феврале 2016 года. Об этом сообщает BBC News.

48-летний мужчина заявил в суде, что решил признаться в убийствах по своей воле.

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По его словам, он уже давно хотел дать признательные показания, хотя его адвокат был против этого.

Водителя Uber обвиняют по нескольким пунктам, включая убийство шести человек и покушение на убийство еще двух. Ему грозит пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.

Далтон в ночь на 20 февраля 2016 года в течение пяти часов убил шесть человек. Жертв он выбирал случайным образом, ни один из погибших не был клиентом Uber.

Ранее он говорил, что стал марионеткой приложения Uber, которое якобы контролировало его "разум и тело".

19 декабря 2017 года ранее судимый водитель Uber признался в убийстве гражданки Британии, которая работала в посольстве своей страны в Бейруте.