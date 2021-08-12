UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В столице Австралии зарегистрирован первый за год случай COVID-19, ее закрыли на карантин

12.08.2021, 17:45
В столице Австралии зарегистрирован первый за год случай COVID-19, ее закрыли на карантин - Фото
Очереди в Канберре накануне локдауна (Фото: EPA-EFE/LUKAS COCH)

В столице Австралии Канберре в срочном порядке ввели карантин после регистрации первого более чем за год случая COVID-19. Об этом сообщает BBC.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Канберра, в которой проживают около 400 000 человек, закрывается на неделю сегодня, 12 августа, с 17:00 по местному времени. 

Власти не знают, где заразился заболевший COVID-19 человек и со сколькими людьми он контактировал. 

Во время локдауна жители Канберры смогут выходить из дома только по веским причинам. В связи с этим в супермаркетах появились очереди – люди запасаются продуктами.

Австралия прилагает серьезные усилия, чтобы противостоять штамму дельта. В самых крупных городах страны – Сиднее и Мельбурне – уже введены жесткие ограничения. Следить за соблюдением карантина там помогают военнослужащие.

В Австралии вакцинировались от коронавируса около 25% населения.

  • За все время пандемии коронавируса в Австралии заразились 37 754 человека, умерли 947, выздоровели 30 735 пациентов.

Читайте также: Литва вводит ограничения для непривитых и не болевших коронавирусом: что таким оставят

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
канберра коронавирус Австралия
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 