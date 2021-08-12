В столице Австралии зарегистрирован первый за год случай COVID-19, ее закрыли на карантин

В столице Австралии Канберре в срочном порядке ввели карантин после регистрации первого более чем за год случая COVID-19. Об этом сообщает BBC.

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Канберра, в которой проживают около 400 000 человек, закрывается на неделю сегодня, 12 августа, с 17:00 по местному времени.

Власти не знают, где заразился заболевший COVID-19 человек и со сколькими людьми он контактировал.

Во время локдауна жители Канберры смогут выходить из дома только по веским причинам. В связи с этим в супермаркетах появились очереди – люди запасаются продуктами.

Австралия прилагает серьезные усилия, чтобы противостоять штамму дельта. В самых крупных городах страны – Сиднее и Мельбурне – уже введены жесткие ограничения. Следить за соблюдением карантина там помогают военнослужащие.

В Австралии вакцинировались от коронавируса около 25% населения.

За все время пандемии коронавируса в Австралии заразились 37 754 человека, умерли 947, выздоровели 30 735 пациентов.

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Наталия Медведева

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