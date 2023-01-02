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В столице Швеции прогремели два взрыва

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 12:44
В столице Швеции прогремели два взрыва - Фото
Фото: EPA

Утром в Стокгольме прогремели два взрыва. Полиция арестовала пять человек, в числе которых известный в стране рэп-исполнитель. Об этом сообщает SVT.

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Первый взрыв произошел около 4:00 (по Киевскому времени) в многоквартирном доме в районе Гримста, на западе Стокгольма. По данным полиции, дому нанесен значительный ущерб.

Полиция задержала четырех человек, подозреваемых в различных преступлениях в связи с инцидентом, один из которых — известный рэп-исполнитель. Ранее он был судим в том числе за кражу с отягчающими обстоятельствами в 2016 году.

В субботу в этом районе был застрелен 20-летний мужчина.

"По одной из версий, это продолжение предновогодней стрельбы. Но мы не останавливаемся на этом", — сказала представительница полиции Ола Эстерлинг.

По информации SVT, известный рэп-исполнитель — один из четырех задержанных по подозрению во взрыве. Еще один взрыв произошел рано утром в Багармоссене на юге Стокгольма. Всего арестовано пять человек.

Незадолго до 04:30 в Стокгольме произошел еще один взрыв — на этот раз на лестничной клетке в районе Багармоссен. По подозрению в причастности к общеопасным разрушениям и незаконным угрозам задержан мужчина.

По словам представительницы полиции, это был небольшой взрыв, физически никто не пострадал.

"Мы не исключаем, что между взрывами, стрельбой и убийством, имевшим место в рождественские выходные и дни между ними, есть связь", – сказала она.

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Вадим Ребрина
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