В столице Турции идет облава на боевиков Исламского государства

Сегодня с утра в столице Турции правоохранители устроили масштабный антитеррористический рейд против местных ячеек экстремистов сети Исламское государство.
Уже задержаны 52 человека, еще 12 лиц находятся в розыске, сообщил турецкий канал NTV.
До начала спецоперации Главная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 64 человек.
У подозреваемых по месту жительства изъято огнестрельное оружие, деньги, документация и цифровые носители.
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