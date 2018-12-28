В столице Турции идет облава на боевиков Исламского государства

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Сегодня с утра в столице Турции правоохранители устроили масштабный антитеррористический рейд против местных ячеек экстремистов сети Исламское государство.

Уже задержаны 52 человека, еще 12 лиц находятся в розыске, сообщил турецкий канал NTV.

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До начала спецоперации Главная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 64 человек.

У подозреваемых по месту жительства изъято огнестрельное оружие, деньги, документация и цифровые носители.

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