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28.12.2018, 11:58

В столице Турции идет облава на боевиков Исламского государства

В столице Турции идет облава на боевиков Исламского государства - Фото
Фото: Getty Images

По состоянию на полдень масштабная операция в Анкаре все еще продолжается

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Сегодня с утра в столице Турции правоохранители устроили масштабный антитеррористический рейд против местных ячеек экстремистов сети Исламское государство.

Уже задержаны 52 человека, еще 12 лиц находятся в розыске, сообщил турецкий канал NTV.

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До начала спецоперации Главная прокуратура Анкары вынесла решение об аресте 64 человек.

У подозреваемых по месту жительства изъято огнестрельное оружие, деньги, документация и цифровые носители.

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Теги: исламское государство, Турция, терроризм, рейд, анкара
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