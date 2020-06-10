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В Таджикистане будут сажать в тюрьму за распространение коронавируса

В Таджикистане будут сажать в тюрьму за распространение коронавируса - Фото
Больница в Таджикистане (Фото: RFE/RL)
10.06.2020, 20:47

Парламент Таджикистана одобрил законопроект, криминализирующий распространение коронавируса

Сегодня, 10 июня, депутаты таджикского парламента приняли законопроект, предусматривающий от 2 до 5 лет тюремного заключения за распространение заболевания COVID-19 по неосторожности, при повторном случае – от 5 до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Отмечается, что каждый, кто признают виновным в умышленном распространении вируса, также может быть наказан заключением до 10 лет.

Член Комитета нижней палаты страны по законодательству и правам человека Равшан Раджабзода заявил, что целью закона не является наказание людей.

"Цель – не допустить распространения инфекционных заболеваний, которые до сих пор существуют в нашей стране", – сказал он.

Парламент также утвердил штрафы в размере до $28 для тех, кто не носит маску в общественном месте или не соблюдает социальную дистанцию в два метра.

По официальным данным, в Таджикистане коронавируса инфицировано 4690 человек, 48 из них умерли.

  • На утро 10 июня в мире COVID-19 заболели 7 318 124  человек, 413 648 умерли, 3 602 581 выздоровели.
Наталия Медведева
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