Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Бразилии, США, Индии и РФ

Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Бразилии, США, Индии и РФ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
10.06.2020, 06:30

За прошедшие сутки в мире коронавирус подтвержден у 121 751 человек, умерли от болезни 4763 пациентов

На утро 10 июня в мире COVID-19 заболели 7 318 124  человек, 413 648 умерли, 3 602 581 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometer.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За сутки в мире выявлено 121 751 новых случаев заболевания, 4763 человек умерли.

Больше всего заболевших в США - 2 045 549, за сутки - 19 056. Там же наибольшее число умерших от коронавируса - 114 148, за сутки - 1093.

В Бразилии 742 084 заболевших (31 197 за сутки) и 38 497 умерших (за сутки - 1185).

На третьем месте находится Россия, где 485 253 заболевших коронавирусом (8595 за сутки) и 6142 умерших (171 за сутки).

Десять стран с наибольшим числом заболевших:

Смотрите также: Зеленский хотел заболеть коронавирусом и закрыться на Банковой. Отговорили

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 