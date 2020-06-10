Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Бразилии, США, Индии и РФ

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На утро 10 июня в мире COVID-19 заболели 7 318 124 человек, 413 648 умерли, 3 602 581 выздоровели. Об этом говорится в данных, сведенных на сайте Worldometer.

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За сутки в мире выявлено 121 751 новых случаев заболевания, 4763 человек умерли.

Больше всего заболевших в США - 2 045 549, за сутки - 19 056. Там же наибольшее число умерших от коронавируса - 114 148, за сутки - 1093.

В Бразилии 742 084 заболевших (31 197 за сутки) и 38 497 умерших (за сутки - 1185).

На третьем месте находится Россия, где 485 253 заболевших коронавирусом (8595 за сутки) и 6142 умерших (171 за сутки).

Десять стран с наибольшим числом заболевших:

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