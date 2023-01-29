В Таиланде человека приговорили к 28 годам лишения свободы за критику монархии в Facebook

В Таиланде мужчину приговорили к 28 годам тюрьмы за то, что он критиковал монархию в своих сообщениях в Facebook. Об этом пишет Associated Press.

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Как отмечается, суд в провинции Чианграй признал, что 27-летний Монкхон Тиракот нарушил закон об оскорблении короля в 14 из 27 интернет-сообщений.

Закон, за нарушение которого осудили Тиракота, распространяется на действующего короля, королеву, наследников и регентов.

Активист был арестован в августе 2022 года. Его признали виновным и приговорили к трем годам тюрьмы за каждое из 14 сообщений в Facebook – в целом к 42 годам заключения.

Поскольку Монкхон сотрудничает с судом, общий срок заключения был сокращен на треть — до 28 лет.

В настоящее время активиста освободили под залог, пока его дело рассматривают в апелляции. Монкхон обязан не вредить монархии и не покидать страну.

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Наталія Медведєва

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