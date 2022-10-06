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В Таиланде экс-полицейский расстрелял детский сад, убил более 30 человек, большинство дети

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06.10.2022, 14:33
В Таиланде экс-полицейский расстрелял детский сад, убил более 30 человек, большинство дети - Фото
Фото: Скриншот видео
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6 октября в детском саду в Таиланде произошла стрельба с многочисленными жертвами – по меньшей мере 30 человек погибли, из которых 22 ребенка. Об этом сообщает Sky News.

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По информации властей, стрельбу в детском саду устроил бывший полицейский. Стрелка уволили в прошлом году за употребление наркотиков, а сейчас ему предстоял суд за хранение наркотиков.

Стрельба произошла в городе Утай Саван в северо-восточной провинции Нонг Буа Лампху.

По информации Bangkok Post, стрелок был вооружен пистолетами и ножами, он ворвался в здание детского сада, где в это время находились около 30 детей, и открыл огонь.

Стрелок скрылся с места преступления, но вскоре был обнаружен – он вернулся домой, убил своих жену и ребенка и покончил с собой.

По последним данным, в целом погибли 34 человека, в том числе 22 ребенка.

ДОПОЛНЕНО в 15:25. Количество погибших в результате стрельбы в детском саду возросло до 38 человек, передает BBC.

Как отмечается, учительница, которая пережила нападение, рассказала таиландскому телевидению Thairath TV, что стрелок привез своего ребенка в детский сад и казался вежливым. Мотив нападения остается неясным.

Некоторые двухлетние дети подверглись нападению во сне. Десятки пострадавших были доставлены в районную больницу Нонг Буа Лампху.

  • 26 сентября в российском Ижевске произошла стрельба в школе, в результате которой погибли 15 человек, среди которых 11 детей.
Наталія Медведєва
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стрельба таиланд
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