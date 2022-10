В Таиланде экс-полицейский расстрелял детский сад, убил более 30 человек, большинство дети

6 октября в детском саду в Таиланде произошла стрельба с многочисленными жертвами – по меньшей мере 30 человек погибли, из которых 22 ребенка. Об этом сообщает Sky News.

По информации властей, стрельбу в детском саду устроил бывший полицейский. Стрелка уволили в прошлом году за употребление наркотиков, а сейчас ему предстоял суд за хранение наркотиков.

Стрельба произошла в городе Утай Саван в северо-восточной провинции Нонг Буа Лампху.

По информации Bangkok Post, стрелок был вооружен пистолетами и ножами, он ворвался в здание детского сада, где в это время находились около 30 детей, и открыл огонь.

Стрелок скрылся с места преступления, но вскоре был обнаружен – он вернулся домой, убил своих жену и ребенка и покончил с собой.

По последним данным, в целом погибли 34 человека, в том числе 22 ребенка.

Thailand mass shooting: A former policeman killed 35 people included 22 children in a mass shooting at a children's day-care centre in Thailand.

The gunman later shot & killed himself.#shooting #childcare #Thailand #กราดยิง #กราดยิงหนองบัวลำภู #ThailandShooting pic.twitter.com/iXOTbyjV7q