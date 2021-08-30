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В Талибане заявили, что депортированные из Европы афганцы предстанут перед судом

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 21:38
В Талибане заявили, что депортированные из Европы афганцы предстанут перед судом - Фото
Забихулла Муджахид (фото - EPA)

В Талибане заявили, что примут обратно всех афганских мигрантов, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены в Европе, но они должны будут предстать перед судом. Об этом в интервью австрийской газете Kronen Zeitung сказал представитель Талибана Забихулла Муджахид.

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"Примет ли ваше правительство обратно афганских граждан, которые не получили право на убежище в Германии и Австрии и, возможно, совершили уголовные преступления?" – задал вопрос журналист.

"Да. Их доставят в суд. Суд должен решить, как поступить с ними", – сказал представитель талибов.

The Guardian пишет, что правительство Австрии, возглавляемое консерваторами, изначально заняло жесткую позицию в отношении афганских просителей убежища и беженцев в Европейском союзе. Министр внутренних дел Карл Нехаммер говорил, что Австрия должна продолжать депортировать лиц, которым было отказано в убежище, обратно в Афганистан.

Теперь министр считает, что это больше невозможно, но сказал, что в соседних странах должны быть созданы "центры депортации", которые могли бы принять мигрантов.

  • Военные США и стран Европы эвакуировали из Афганистана не только своих сограждан, но и местных жителей, сотрудничавших с их странами. Сколько всего вывезено афганцев, неизвестно. Украина эвакуировала 133 беженца из Афганистана – 48 взрослых, 85 детей.
  • Также из Афганистана хотят уехать многие местные жители. Они несколько раз пытались попасть в американские военные самолеты в аэропорту Кабула, чтобы улететь из страны. Несколько человек погибли. Талибан считает, что они стали жертвами пропаганды. 
Вадим Ребрина
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Афганистан талибан миграция
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