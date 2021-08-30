Спасатели доставили в Одессу 133 эвакуированных афганца. Большинство – дети

Спасатели Киевской и Одесской областей доставили в Одессу 133 беженца из Афганистана, которых Украина эвакуировала из захваченной Талибаном страны. Об этом сообщается на сайте Миграционной службы.

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Среди эвакуированных людей 48 взрослых, 85 детей.

Сообщается, что самому маленькому ребенку 7 дней – он родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Самой старшей беженке – 85 лет.

Как отмечают в Миграционной службе, двум беженцам оказали медицинскую помощь – их госпитализировали сотрудники скорой помощи, благодаря чему им спасли жизни. Ни у одного из эвакуированных не было обнаружено COVID-19.

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Станислав Стороженко

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