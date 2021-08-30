Спасатели доставили в Одессу 133 эвакуированных афганца. Большинство – дети
Спасатели Киевской и Одесской областей доставили в Одессу 133 беженца из Афганистана, которых Украина эвакуировала из захваченной Талибаном страны. Об этом сообщается на сайте Миграционной службы.
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Среди эвакуированных людей 48 взрослых, 85 детей.
Сообщается, что самому маленькому ребенку 7 дней – он родился в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации. Самой старшей беженке – 85 лет.
Как отмечают в Миграционной службе, двум беженцам оказали медицинскую помощь – их госпитализировали сотрудники скорой помощи, благодаря чему им спасли жизни. Ни у одного из эвакуированных не было обнаружено COVID-19.
- 16 августа из Кабула украинским самолетом были эвакуированы почти 80 человек.
- 21 августа из Кабула вылетел второй украинский самолет с эвакуированными, а 23 августа – третий.
- 28 августа в Киев прилетело три военных самолета из Кабула с украинцами и иностранными гражданами.
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