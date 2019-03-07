В Танзании учителя повесят за убийство ученика

Респиус Мтазангира (фото - TheCitizenTz)

В Танзании учителя приговорили к смертной казни за то, что он так сильно избил ученика, что тот умер от полученных травм. Об этом сообщает BBC.

Судья Ламеко Млача заявил, что 51-летний Респиус Мтазангира действовал с преступным намерением, когда в августе прошлого года несколько раз ударил ребенка тупым предметом.

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Учитель обвинил 14-летнего Спериуса Ерадиуса в краже сумки учительницы.

В школах Танзании разрешены телесные наказания, однако на них существуют определенные ограничения. Можно наносить не более четырех ударов, и только в присутствии директора. Наказание может осуществлять только директор или уполномоченный им учитель.

Отмечается, что приговор Мтазангира - редкое и громкое решение, направленное на защиту школьников в стране.

В прошлом году новость о смерти мальчика в начальной школе Кибет в городе Букоба вызвала возмущение по всей стране и призывы к осуществлению правосудия. Семья Ерадиуса отказалась хоронить его тело, пока учителя не арестовали.

В Танзании разрешена смертная казнь, но последнюю казнь в стране провели в 1994 году.

Мтазангира имеет право на апелляцию.

Учительницу Гериет Джеральд, в похищении сумки которой обвинили убитого ученика, признали невиновной в совершении преступления.

28 февраля Нетишинский городской суд принял первое в Хмельницкой области решение о привлечении к административной ответственности за буллинг. Буллером оказался старшеклассник одной из местных школ, а пострадавшим - его учитель. Буллинг проявлялся в систематических оскорблениях и психологическом давлении со стороны ученика.