В Танзании уволили новоназначенного помощника министра: не смог принести присягу – видео

В Танзании депутата, назначенного на правительственный пост, уволили, заменив другим, после того, как он не смог без запинки зачитать текст присяги. Об этом сообщает BBC.

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Фрэнсис Ндулане, который должен был стать помощником министра, несколько раз пытался принести присягу, прежде чем его попросили занять свое место.

Видео с мероприятия, на котором присутствовал президент Джон Магуфули, было опубликовано в Twitter.

Naibu Waziri Mteule wa Madini, Francis Ndulane ameshindwa kuapa kushika wadhifa huo baada ya kupata changamoto kusoma kiapo hicho leo Ikulu Chamwino, Dodoma. pic.twitter.com/Ke1DRipN2S — Swahili Times (@swahilitimes) December 9, 2020

В своем выступлении президент сказал, что он просмотрел резюме всех кандидатов перед их назначением, но добавил, что Ндулане будет заменен.

"Я передам эту должность тому, кто сможет должным образом принести присягу", – сказал Магуфули. Ндулане при этом сохранит свое кресло депутата.

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Вадим Ребрина

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