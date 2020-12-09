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В Танзании уволили новоназначенного помощника министра: не смог принести присягу – видео

09.12.2020, 18:51
В Танзании уволили новоназначенного помощника министра: не смог принести присягу – видео - Фото
Фрэнсис Ндулане (скриншот с видео)

В Танзании депутата, назначенного на правительственный пост, уволили, заменив другим, после того, как он не смог без запинки зачитать текст присяги. Об этом сообщает BBC.

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Фрэнсис Ндулане, который должен был стать помощником министра, несколько раз пытался принести присягу, прежде чем его попросили занять свое место.

Видео с мероприятия, на котором присутствовал президент Джон Магуфули, было опубликовано в Twitter.

В своем выступлении президент сказал, что он просмотрел резюме всех кандидатов перед их назначением, но добавил, что Ндулане будет заменен.

"Я передам эту должность тому, кто сможет должным образом принести присягу", – сказал Магуфули. Ндулане при этом сохранит свое кресло депутата.

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Вадим Ребрина
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