В Тайване представили армейский экзоскелет: фото

Министерство обороны Тайваня представило экзоскелет под названием Army Iron Man, помогающий переносить грузы на поле боя и при спасательных операциях. Об этом сообщает Taiwan News.

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На разработку экзоскелета было выделено около $9 млн. Система представляет собой экзоскелет для ног, поддерживающий колени и повышающий силу и выносливость пользователя. Устройство позволяет двигаться со скорость 6 км/ч и весит менее 10 кг.

Система была протестирована на 105 солдатах и адаптирована к разному росту и весу.

В следующем году предполагается продемонстрировать другую версию экзоскелета, которая будет обеспечивать поддержку бедер и позволит переносить от 40 до 100 кг оборудования при весе менее 24 кг.

По словам руководительницы проекта, доктора Джен Куо-куан, нагрузка, которую несут солдаты, становится все тяжелее, поскольку количество снаряжения увеличивается. Поскольку для перемещения тяжелой артиллерии и другого оборудования по-прежнему требуется много физической силы, экзоскелет разработали для повышения эффективности солдат и снижения нагрузки на их суставы.

В ноябре 2018 года стало известно, что Пентагон разрабатывает экзоскелет для "суперсолдата".

Денис Юдин

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