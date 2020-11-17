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В театре Виктюка заявили, что его могут похоронить во Львове

17.11.2020, 18:27
В театре Виктюка заявили, что его могут похоронить во Львове - Фото
Роман Виктюк (Фото: teatrviktuka/Facebook)

О дате и месте прощания с режиссером будет объявлено позже

Театрального режиссера Романа Виктюка, который умер в Москве на 85-м году жизни, возможно, похоронят во Львове, откуда он родом. Об этом Интерфаксу сказала представитель Театра Романа Виктюка.

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Она добавила, что о дате и месте прощания с ним будет объявлено позже.

В комментарии РИА Новости в театре сказали, что вопрос о транспортировке тела во Львов уже решается. Пока неизвестно, удастся ли решить вопрос с пересечением границы. Прощание с режиссером состоится в Москве. 

"Это всегда было его еще при жизни желание – быть похороненным рядом с мамой и папой", – сказала представительница театра.

Виктюк умер в Москве в возрасте 84 лет. Причина смерти неизвестна, но как писал ранее Интерфакс, в конце октября режиссер был госпитализирован после восстановления от последствий коронавирусной болезни COVID-19.

Вадим Ребрина
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театр роман виктюк

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