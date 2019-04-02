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02.04.2019, 23:24

В Техасе горит химический завод, погиб человек

В Техасе горит химический завод, погиб человек - Фото
Фото: пресс-служба пожарных Техаса

Еще два человека пострадали, их состояние пока остается неизвестным

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В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых. Об этом сообщает CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас", - сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

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Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.

Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.

21 марта произошел взрыв на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне, погибли 47 человек. Кроме того, более 600 человек получили различные ранения, и власти опасались, что количество жертв техногенной катастрофы может вырасти. 

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Теги: пожар, техас, химзавод
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