В Техасе горит химический завод, погиб человек

Фото: пресс-служба пожарных Техаса

В результате пожара на химическом предприятии в американском штате Техас погиб один человек, сообщается о нескольких раненых. Об этом сообщает CNN.

"По меньшей мере один человек погиб во вторник на заводе КМСО в городе Кросби, штат Техас", - сообщил шериф округа Харрис Эд Гонсалес.

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Еще двое пострадали, их состояние пока остается неизвестным.

По предварительной информации, на заводе возник пожар из-за утечки газа изобутилена. Местная власть провела принудительную эвакуацию всех местных жителей, организаций и офисов, расположенных в радиусе одной мили вокруг завода. На предприятиях и в школах отключены вентиляционные системы из-за угрозы химического загрязнения.

Ликвидация последствий инцидента на предприятии продолжается.

21 марта произошел взрыв на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне, погибли 47 человек. Кроме того, более 600 человек получили различные ранения, и власти опасались, что количество жертв техногенной катастрофы может вырасти.