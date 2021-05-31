В тропических лесах Новой Гвинеи обнаружили "шоколадную" лягушку: фото

Австралийские ученые обнаружили в тропиках Новой Гвинеи новый вид древесной лягушки Litoria mira (с латыни – "удивленная" или "странная"). Из-за характерного окраса ее уже успели окрестить "шоколадной", передает CNN.

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По словам одного из научных сотрудников Пола Оливера, ближайший известный родственник Litoria mira – австралийская зеленая древесная лягушка. "Эти два вида похожи друг на друга, за исключением того, что уже известный вид – зеленый, а только что открытый имеет приятный шоколадный окрас", – отметил он.

Ученые подчеркнули, что поскольку "шоколадная" лягушка обитает в жарких, болотистых местах, кишащих крокодилами, то исследовать ее происхождение будет проблематично.

В 2018 году в янтаре нашли остатки лягушки возрастом 99 млн лет – фото.

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Дарья Мостовая

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