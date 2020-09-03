Считались вымершими. В Новой Гвинее снова нашли поющих собак — фото, видео

Ученые предполагали, что эти собаки вымерли в условиях дикой природы еще около 40 лет назад

Поющие собаки из Новой Гвинеи считались вымершими последние 40 лет, но последняя экспедиция американских ученых показала, что это не так и дикие собаки по-прежнему населяют остров, пишет журнал научных исследований PNAS.

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Последние 40 лет исследователи перестали наблюдать в дикой природе новогвинейских поющих собак.

Но во время одной из экспедиций в Новую Гвинею ученые американского национального института здоровья получили образцы ДНК диких животных — они оказались практически идентичными генетическому материалу поющих собак, которые сейчас живут в зоопарках.

Вследствие этого открытия стало понятно, что поющие собаки Новой Гвинеи все еще существуют в условиях дикой природы.

Сейчас ученые рассматривают возможность скрещивания диких поющих собак с их собратьями, живущими в неволе — таким образом, они надеются сохранит популяцию в целом, а также изучить влияние генетики на "вокальные данные" собак. Допускается, что эти исследования помогут лечить нарушения работы голосового аппарата у людей.

СПРАВКА. Считается, что новогвинейская поющая собака является подвидом волка или одичавшей собакой. Она появилась на одноименном острове около 6000 лет назад, но человечество открыло ее как вид только в ХХ веке.



Древние люди могли использовать этих собак для охоты, но и сейчас они не считаются прирученными до конца. Поющими их назвали за необычную манеру выть, которая напоминает пенье птиц или звуки, издаваемые китами. Однако, кроме этого, новогвинейские собаки умеют, как и их сородичи, лаять и визжать.

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Дарья Мостовая

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