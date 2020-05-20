Редкое видео. В Австралии показали последние кадры вымершего хищника – видео

В Австралии показали последнее видео, на котором зафиксирован Бенджамин – последний тасманийский тигр, который так же известен как сумчатый волк. Редкий ролик опубликовал Национальный архив кино и звука Австралии.

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Это видео – оцифровка кадров документального фильма Тасмания Страна Чудес 1935 года, пленки которого были найдены в архиве. Спустя 18 месяцев после того, как фильм был снят, последний известный тилацин скончался в неволе 7 сентября 1936 года.

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В архиве отмечают, что это единственный ролик с тасманийским тигром, на котором есть звуковая дорожка. Неизвестный рассказчик говорит о том, что этих тигров нет в естественной природе из-за вытеснения цивилизацией. Он также стучит клеткой, чтобы спровоцировать животное на звуки или действия.

Всего сейчас известно о шести видео с этими животными. Их общая длительность – около трех минут.

Однако в архиве надеются, что в коллекциях по всему миру будут всплывать все новые видео, ведь выставки сумчатых волков проходили как в Австралии, так и за границей.

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Видео - NFSA Films/YouTube