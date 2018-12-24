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24.12.2018, 15:56

В центре Брюсселя из автомата обстреляли ресторан

В центре Брюсселя из автомата обстреляли ресторан - Фото
Фото: Bastien Doyen/Le Soir

Неизвестный открыл огонь по окнам ресторана на одной из центральных улиц столицы Бельгии

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Мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, открыл огонь по окну ресторана в центре Брюсселя. Об этом сообщает Euronews

Инцидент произошел на проспекте Луиз - торговой улице в центре столицы Бельгии. Никто не пострадал. В стекло попали три пули.

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В полиции сообщили, что мотив нападения пока не установлен, но пока не связывают его с террористической атакой. 

Нападавший сбежал. 

В сентябре этого года в Брюсселе возле одного из баров произошла перестрелка с участием 5-6 человек, двое из них получили ранения. 

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Теги: стрельба, ресторан, брюссель, автомат калашникова
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