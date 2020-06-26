В центре Глазго произошло нападение с ножом: убиты три человека

Скриншот с видео

В столице Шотландии в здании отеля Park Inn произошло нападение с ножом. По предварительным данным, погибли три человека, один полицейский получил ранение. Об этом сообщает ВВС.

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Уточняется, что полиция застрелила подозреваемого.

Вооруженные правоохранители остаются на месте происшествия на улице West George.

В заявлении полиции Шотландии говорится, что инцидент не представлял опасности для широкой общественности.

Премьер-министр Борис Джонсон сказал, что он "глубоко опечален ужасным инцидентом в Глазго".

ВВС пишет, что в настоящее время отель Park Inn используется для размещения лиц, ищущих убежища. Свидетель Крейг Милрой, который видел последствия инцидента из офисного здания неподалеку, сказал, что видел, как кареты скорой помощи увезли четверых человек.

"Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви", - сказал он.