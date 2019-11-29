Прохожие на Лондонском мосту сами обезвредили террориста: видео

Фото: ЕРА

Прохожие на Лондонском мосту до прибытия полиции самостоятельно обезвредили напавшего на них с ножом мужчину. Соответствующее видео опубликовано в интернете.

На записи видно, как около десяти мужчин пытаются удержать человека, которого они повалили на землю. Один из прохожих держит в руке нож, который ему, очевидно, удалось отобрать у злоумышленника.

После этого к месту инцидента подбегают несколько полицейских и направляют оружие на лежащего на земле мужчину. В следующую секунду раздается выстрел и запись обрывается.

Major incident at London Bridge, credit to the guys fighting an man with a knife! Hope all are safe and well #LondonBridge pic.twitter.com/eCk8NJ5486 — dean’s travel (@PamartTravels) November 29, 2019

Мэр Лондона Садик Хан поблагодарил свидетелей происшествия, обезвредивших злоумышленника.

"Я хотел бы поблагодарить представителей общественности, которые сегодня днем рисковали собственной безопасностью. Они лучшие из нас", - сказал Хан.

Сегодня Лондонский мост был оцеплен полицией после сообщений о выстрелах. По данным СМИ, ранения получили пять человек. В полиции сообщили, что мужчина накинулся на прохожих с ножом, после чего был застрелен полицейскими. При себе у злоумышленника также был муляж взрывного устройства.

По данным ВВС, двое пострадавших скончались от полученных ран.