Прохожие на Лондонском мосту сами обезвредили террориста: видео

Прохожие на Лондонском мосту до прибытия полиции самостоятельно обезвредили напавшего на них с ножом мужчину. Соответствующее видео опубликовано в интернете.

На записи видно, как около десяти мужчин пытаются удержать человека, которого они повалили на землю. Один из прохожих держит в руке нож, который ему, очевидно, удалось отобрать у злоумышленника.

После этого к месту инцидента подбегают несколько полицейских и направляют оружие на лежащего на земле мужчину. В следующую секунду раздается выстрел и запись обрывается.

