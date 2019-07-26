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В Тунисе назначили досрочные выборы из-за смерти президента

В Тунисе назначили досрочные выборы из-за смерти президента - Фото
Фото: EPA
26.07.2019, 08:36

Решение о досрочных выборах президента приняла избирательная комиссия страны

В Тунисе досрочные выборы президента состоятся 15 сентября. Об этом сообщает Euronews.

Такое решение приняла избирательная комиссия Туниса.

Ранее выборы планировали провести 17 ноября, но их перенесли из-за смерти главы государства Эс-Себси.

Исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства будет председатель парламента Мухаммед ан-Насер.

25 июля умер президент Туниса Беджи Каид Эс-Себси. В последние месяцы главу государства уже несколько раз госпитализировали в связи с проблемами со здоровьем. В июне сообщалось, что Эс-Себси находится в больнице в тяжелом состоянии.

 

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досрочные выборы тунис Беджи Каид Эс-Себси
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