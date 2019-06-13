В турецкой Антальи произошел взрыв, один человек погиб

Сегодня, 13 июня, в районе Муратпаша (часть турецкого города Анталья) произошел взрыв в клинике - погиб один человек и еще двое получили ранения. Об этом сообщает местный телеканал NTV.
Взорвался кондиционер в техническом помещении частной больницы, где расположена система охлаждения воздуха.
По предварительным данным, инцидент произошел из-за неисправности одного из устройств.
Как сказал, глава пожарной службы Антальи Ахмет Киса, погибший скончался сразу.
На место взрыва прибыли полицейские, пожарные и аварийно-спасательные службы. Причины выясняются.
В декабре 2018 года сообщалось, что Турция с нового года вводит налог на безопасность для туристов в размере €1,5.
Смотрите также: В Стамбуле рухнул 8-этажный жилой дом, под завалами люди - видео