В Стамбуле рухнул 8-этажный жилой дом, под завалами люди - видео

Сегодня, 6 февраля, в Стамбуле (Турция), в районе Картал азиатской части города, рухнуло 8-этажное жилое здание. Об этом сообщает CNN Turk.
На место происшествия были направлены пожарные, полиция и медицинские службы. Под обломками ищут людей. В доме, по разным данным, от 12 до 14 жилых квартир.
Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.
Официальной информации о жертвах на данный момент не поступало. A Haber пишет. как минимум, одном погибшем и четырех раненых.
Причина обрушения многоэтажки неизвестна. Телеканал отмечает, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв.
#SONDAKİKA İstanbul'da 8 katlı bina çöktü! Enkaz altından bir kadın yaralı olarak çıkarıldı https://t.co/8gryIca2hK pic.twitter.com/BXif4t9P3H— A Haber (@Ahaber) 6 лютого 2019 р.
Дом построен в 1992 году. До обрушения выглядел так:
Фото: Ahaber, cnnturk.com