В Стамбуле рухнул 8-этажный жилой дом, под завалами люди - видео

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СМИ пишут, что перед обрушением дома люди слышали звук, похожий на взрыв

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Сегодня, 6 февраля, в Стамбуле (Турция), в районе Картал азиатской части города, рухнуло 8-этажное жилое здание. Об этом сообщает CNN Turk.

На место происшествия были направлены пожарные, полиция и медицинские службы. Под обломками ищут людей. В доме, по разным данным, от 12 до 14 жилых квартир.

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Под обломками также находятся по меньшей мере пять автомобилей.

Официальной информации о жертвах на данный момент не поступало. A Haber пишет. как минимум, одном погибшем и четырех раненых.

Причина обрушения многоэтажки неизвестна. Телеканал отмечает, что некоторые очевидцы перед обрушением дома слышали звук, похожий на взрыв. 

Дом построен в 1992 году. До обрушения выглядел так:

Фото: Ahaber, cnnturk.com

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Теги: Турция, видео, Стамбул, жилой дом, обрушение
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