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В Турции отставной военный стрелял в белорусского дипломата

24.07.2019, 23:54

Турецкие власти считают, что в нападении нет политического аспекта

В Анкаре полковник в отставке несколько раз выстрелил в советника по административным вопросам посольства Беларуси в Турции Александра Поганшева. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на турецкое издание Hurriyet и МИД Беларуси. 

"Сотрудник посольства возвращался с ребенком домой, когда психически неуравновешенный бывший военнослужащий несколько раз выстрелил в дипломата", - сказал официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Сообщается, что раненый Поганшев находится в больнице в тяжелом состоянии. Сын дипломата во время нападения не пострадал.

Человек, совершивший нападение, застрелился.

По данным Hurriyet, нападавший - отставной военный в звании полковника, был соседом дипломата. Турецкие власти считают, что в нападении отсутствует политический аспект.

17 июля два человека, в том числе турецкий дипломат, были застрелены в результате нападения в столице иракского Курдистана - неизвестный открыл огонь в ресторане в Эрбиле.

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стрельба анкара дипломат беларусь Турция
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