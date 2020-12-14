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В Турции ввели круглосуточный комендантский час на новогодние праздники из-за коронавируса

14.12.2020, 20:57
В Турции ввели круглосуточный комендантский час на новогодние праздники из-за коронавируса - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Правительство Турции решило ввести круглосуточный комендантский час на четыре дня новогодних праздников. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства, передает Анадолу.

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По словам Эрдогана, комендантский час в Турции будет действовать непрерывно с 21:00 четверга, 31 декабря, до 05:00 утра понедельника, 4 января.

Это будет сделано для закрепления успехов страны в борьбе с эпидемией.

Эрдоган также сообщил, что Турция в кратчайшие сроки получит вакцину иностранного производства, а также надеется весной закончить работу над собственной вакциной.

  • 1 декабря Турция ввела комендантский час на выходные: полный запрет на выход из дому с 21:00 пятницы до 05:00 утра понедельника. В будние дни комендантский час – с 21:00 до 05:00. Комендантский час не распространяется на работников жизненно важных областей: производства, снабжения, здравоохранения, сельского и лесного хозяйства.
Наталия Медведева
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